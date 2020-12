Practic, e dictatura. O treime dintre romani, IGNORATI de marele Iohannis. UDMR va decide in numele romanilor Americanii au o vorba: "no taxation without representation". Adica acelei parti a populatiei nereprezentata de puterea politica nu i se pot cere taxe, dintr-un motiv foarte simplu: oamenii nu pot plati biruri in conditiile in care interesele si problemele lor nu sunt reprezentate de politicieni. La noi, in cateva zile, se va ajunge la o "coalitie" extrem de periculoasa, nascuta in urma negocierilor cu usile inchise si a biletelelor pe care se scriu niste nume. Concret, Iohannis incalca din nou Constitutia si nu invita la consultari decat partidele pe care le agreeaza el si despre… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

