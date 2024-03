PPE a venit la București să ia, nu să dea! Ne-am ambalat mai ceva ca o Dacie veche pentru acest congres al PPE ținut la București, dar pe care, sa fim sinceri, nicio țara deșteapta din Vest nu l-a vrut, ințelegand ce efort presupune, in aceste vremuri grele, organizarea unui asemenea eveniment. Occidentalii, ca de obicei, mai șmecheri ca noi, au profitat imediat de oportunitatea […] The post PPE a venit la București sa ia, nu sa dea! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Se pare ca invitatia la dialog a fost doar o vorba in vant, din pacate, pentru ca domnul Nicusor se joaca cu vietile bucurestenilor. Nu doar ca raman niste mii de bucuresteni fara salariu, dar dansul nu a bugetat sumele necesare, conform legii, pentru termoficare si transport public, de aceea nici…

- O tanara din Buzau a impresionat mii de romani prin prezența sa la un eveniment la București, unde fratele ei a depus juramantul in calitate de militar. Din pacate, in 2019, Valentina Țopea a ramas paralizata in urma unui accident rutier, descurcandu-se de atunci intr-un scaun cu rotile. Soție de militar,…

- Ploșnițele au ajuns și la Spitalul Militar din București: O pacienta a venit cu insectele in bagaje și in documentele medicaleSe face dezinsecție speciala, la Spitalul Militar din București, din cauza ploșnițelor. Medicii au gasit aceste insecte periculoase și foarte greu de starpit pe hainele și…

- Diplomați de rang inalt, lideri militari și ambasadori din SUA s-au intalnit la București, unde au discutat despre situația din regiune, dar mai ales despre viitorul Marii Negre, in contextul razboiului.Ambasada SUA la București și Comandamentul Forțelor SUA din Europa (EUCOM) au gazduit, la București,…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca premierul Marcel Ciolacu și miniștri au facut o mare greșeala pentru ca n-au discutat in primele 48 de ore cu protestatarii. El da ca exemplu greva profesorilor, acolo unde premierul Nicolae Ciuca a stat și 12 ore la negocieri pana s-a rezolvat situația.”Te…

- Transportatorii și fermierii continua protestele, pentru a treia zi consecutiv, la intrarile in București, unde polițiștii și jandarmii au facut filtre și nu le permit accesul in oraș. Circulația rutiera este blocata vineri seara in totalitate pe ambele sensuri de mers ale DN 2, in localitatea Afumați,…

- Ana Morodan a atras atenția cu cele mai recente fotografii distribuite pe rețelele de socializare. Imbracata din cap pana in picioare, „Contesa Digitala”, așa cum e supranumita, s-a pozat in cimitir. Anul 2023 a fost un an mai dificil pentru Ana Morodan, care a fost condamnata in octombrie la 1 an,…

- Dinu Ghezzo a venit pe lume in anul 1941, pe 2 iulie. Este originar din Tuzla, judetul Constanta In 1969, a emigrat in Statele Unite ale Americii, iar peste patru ani devenea doctor in compozitie la UCLA University of California, Los Angeles, S.U.A Dinu Ghezzo a venit pe lume in anul 1941, pe 2 iulie.…