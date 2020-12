Stiri pe aceeasi tema

- AUR va merge luni, la Palatul Cotroceni, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea viitorului premier, din delegatie urmand a face parte George Simion, Claudiu Tarziu, Ringo Damureanu, Dan Tanasa, Diana Sosoaca. Presedintele Iohannis va discuta luni, la Palatul Cotroceni,…

- Purtatorul de cuvant al UDMR, Hegedus Csilla, a anuntat, duminica, ca runda de negocieri cu reprezentantii PNL si USR PLUS de la Vila Lac s-a incheiat și ca nu s-a putut conveni asupra persoanei premierului. "Negocierile coalitiei s-au incheiat astazi, nu am putut conveni asupra persoanei premierului.…

- Negocierile pentru formarea coaliției de guvernare au fost suspendate duminica dupa nici doua ore de discuții, liderii PNL, USR Plus și UDMR reușind doar sa agreeze includerea in protocol a unei clauze care sa interzica traseismul parlamentar, au declarat surse participante la discuții pentru G4Media.ro.…

- USR PLUS va merge luni, la Palatul Cotroceni, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea viitorului premier, din delegatie urmand a face parte Dan Barna, Dacian Ciolos, Dragos Tudorache, Catalin Drula, Cosette Chichirau. Presedintele Iohannis va discuta luni, la Palatul…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, a anunțat sambata dimineața, la inceperea negocierilor pentru formarea unui nou guvern intre formatiunea pe care o conduce, PNL si USR PLUS, ca in primul rand e „nevoie de un program de guvernare care raspunde la asteptarile societatii”.„In primul rand avem nevoie…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat, joi, dupa ședința cu liberalii ca negocierile privind formarea noului guvern vor incepe sambata dimineața. De asemenea, acesta a mai spus ca se dorește un numar cat mai mic de ministere.„Am luat decizia sa formam impreuna o coaliție care sa genereze o majoritate…