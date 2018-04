Stiri pe aceeasi tema

- Justitia vasluiana a dispus eliberarea conditionata a avocatului Dan Calin Pipernea, fost executor judecatoresc. Pipernea a executat ceva mai bine de jumatate din pedeapsa de 4 ani si 3 luni stabilita prin contopirea a doua condamnari si a beneficiat de eliberare conditionata la prima cerere de acest…

- Au fost ridicați cu show mediatic, in dosare cu acuzații și prejudicii spectaculoase, dar in fața instanței totul s-a daramat. In ultima perioada, DNA a suferit o serie de infrangeri epocale in fața instanțelor, iar politicieni celebri au reușit sa scape de dosare. Citește și: Mizele unui…

- Magistratii Curții de Apel Bucuresti au decis control judiciare și incetarea masura arestului la domiciliu pentru fostul manager al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj Mihai Lucan, vizat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste cinci milioane de lei. In plus, el…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au judecat joi ultimul termen al contestatiei la executare a tortionarului Alexandru Visinescu, condamnat la 20 de ani de inchisoare. Acesta a cerut intreruperea executarii pedepsei, invocand probleme de sanatate, comisia INML recomandand internarea sa.

- La doua luni distanța de la adoptarea Legii Recursului Compensatoriu, liberarea din pușcarie a deținuților continua. Potrivit unei estimari a Penitenciarului Slobozia, 51 de persoane au beneficiat de prevederile acestui act normativ. Faptele pe care aceștia le-au comis sunt insa destul de grave și vizeaza…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu, a fost condamnat, luni, de catre magistratii Curtii de Apel Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, decizia fiind definitiva. Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au majorat, luni, pedeapsa de…

- Potrivit reprezentantilor IPJ Neamt, politistii au pus in aplicare luni seara, mandatul de arestare preventiva emis pe numele lui Ionel Arsene. Astfel, presedintele Consiliului Judetean a fost ridicat si dus in arestul IPJ Neamt, unde va ramane in urmatoarele 30 de zile. Magistratii Curtii de Apel Bucuresti…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti judeca, vineri, contestatia procurorilor DIICOT la decizia Tribunalului Bucuresti de a-l lasa in libertate pe medicul Mihai Lucan, acuzat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.