Stiri pe aceeasi tema

- Primaria a scos la licitatie de inchiriere peste 100 de locuri de parcare in cartierul Dacia. Nu este vorba despre vreo parcare supraterana pe care municipalitatea a facut-o peste noapte, ci de locuri existente in spatele blocurilor din zona Bicaz. Parcarea de resedinta se afla pe bld. Dacia 61, iar…

- Programul Interreg NEXT Romania-Republica Moldova a fost lansat, miercuri, la Iasi, avand un buget total de peste 85 de milioane de euro. In cadrul acestuia, vor putea fi dotate cu echipamente si modernizate unitati medicale si institutii de invatamant din comunitatile din zona de granita, vor fi reabilitate…

- Afacerile M.Chim, cea mai importanta firma controlata de Cristin Zamosteanu, prin care omul de afaceri deruleaza tranzactii imobiliare (achizitii si vanzari de bunuri imobiliare proprii), s-au injumatatit intr-un an. In 2022, firma dezvoltatorului imobiliar a realizat o cifra de afaceri de 6,2 milioane…

- Fotografia a fost postata, joi, pe un grup de Facebook, de catre un utilizator anonim. La descriere, omul a scris ca e vorba de un…. „Draguț loc de parcare”. Comentariile nu au intarziat sa apara. Cineva a tras și concluzia: |”A lasat-o la amanet. Nu e evident?” Post-ul Parcarea zilei in Alba Iulia.…

- Un șofer a reușit o cascadorie nedorita pe o strada din Brașov, care sigur il va costa foarte mult. Conducatoul auto s-a urcat cu mașina pe autoturismele parcate pe marginea strazii Castelului. Șoferul, un barbat mai in varsta, a suferit un șofer, dupa ce a scapat volanul mașinii și s-a produs acest…

- Topirea zapezii a produs numeroase baltoace in Iasi, dar una le intrece pe toate. Chiar in fata strandului municipal s-a format acumulare de apa care rivalizeaza cu suprafata apei din bazin. Am aputea spune, ironic, ca "s-a deschis strandul", dar este vorba de unul naturalcare va dipare rapid odata…

- Peste 1.200 de persoane scoase din nameti, peste 900 de apeluri primite prin SNAU 112 si 44 de situatii de urgenta gestionate de pompieri – este bilantul zilei de miercuri, cand judetul Iasi s-a aflat sub cod portocaliu si rosu de ninsoare si viscol. Potrivit ISU Iasi, pe timpul deplasarilor catre si…

- Un ambulantier din Iasi a decis sa mearga intr-o misiune speciala in interes personal: a fost surprins in timp ce-si cumpara cartofi de la piata si ii incarca fix in locul in care stau pacientii.