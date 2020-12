Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana pentru Medicamente decide astazi daca avizeaza vaccinul anti-COVID-19 dezvoltata de Pfizer BioNTec, aprobat si utilizat deja in Marea Britanie, Statele Unite, Canada sau Israel. Un prim lot simbolic, de 10.000 de doze, este asteptat sa ajunga la Bucuresti pe 26 decembrie, ca o zi mai…

- Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a transmis joi, 17 decembrie, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca la data de 16 decembrie, polițiștii serviciului rutier Mureș, impreuna cu cei ai secției regionale de Poliție Transporturi Mureș au acționat…

- Locotenentul Pohace Madalin, operat la cap și diagnosticat din nou cu o tumora insoțita de un edem, are nevoie de ajutorul nostru. Acesta se afla in Spitalul Militar Central din București. Madalin provine dintr-o familie cu un destin tragic, avand un frate geaman care a murit inecat la Constanta,…

- Cercetatorii au descoperit un nou simptom asociat infectarii cu Covid-19, care afecteaza doar femeile, relateaza Medical News Today. Multe femei care sufera de simptome „pe termen lung" ale Covid-19 au raportat dereglari ale ciclului menstrual, cheaguri de sange sau dureri mult mai mari in timpul menstruației.…

- Episodul 115. Femeile din spatele lui Putin The post CHA CHA LITIX! Episodul 115. Femeile din spatele lui Putin appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: CHA CHA LITIX! Episodul 115. Femeile din spatele lui Putin Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Azi, 2 noiembrie a.c., in jurul orei 00.05, politisti rutieri au oprit in trafic, pe strada Budiului din Targu Mureș, un autoturism condus de un barbat de 30 de ani. Testat cu aparatul DrugTest -pentru ca avea un comportament ciudat- acesta avea rezultat pozitiv pentru cannabis. In urma verificarilor…

- Marți, 3 noiembrie, au loc alegerile prezidențiale din SUA. Alegerea viitorului președinte al SUA a starnit un interes fara precedent, fapt confirmat de cei peste 80 de milioane de americani care au votat anticipat. Starea de tensiune din SUA este urmarita cu atenție de intreaga planeta. Cert este ca…

- Proiectul de Lege privind prevenția și depistarea precoce a diabetului a fost votat, in data de 20 octombrie, de plenul Camerei Deputaților, in calitate de camera decizionala, cu 195 de voturi pentru și 46 de abțineri. Astfel, dupa promulgarea legii de catre Klaus Iohannis, președintele Romaniei, țara…