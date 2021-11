Poveștile pacienților grav bolnavi de COVID-19, spuse chiar de medici - Mărturii TERIFIANTE Odata ce un pacient ajunge la ATI situația devine extrem de imprevizibila. Acum vin sarbatorile, insa pentru mulți oameni, care și-au pierdut apropiații, nu vor mai fi la fel.„Revelionul va fi pentru cei care vor supraviețui. Cei care vor un nou an trebuie sa aiba grija sa supraviețuiasca”, avertizeaza medicul Catalin Apostolescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș.Povești terifiante vin și din spitalul Colțea. Șefa secției de ATI a povestit la maratonul vaccinarii povestea unei familii, mama și fiica, ce și-au gasit sfarșitul pe același pat de spital. In urma a ramas doar tatal,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

