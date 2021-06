Stiri pe aceeasi tema

- 1 of 4 Proiectul „Poveștile #IuliusGardens in imagini” este o invitație adresata tuturor de a privi in jur, de a ne lasa fermecați de natura din parcurile IULIUS și de a o transpune in fotografii. Astfel, va provocam sa ne aratați in imagini care este colțul vostru de natura preferat din parcurile Palas…

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anuntat, duminica, intr-un comunicat, ca persoanele care vor fi vaccinate in urmatoarea perioada vor participa la o loterie prin care pot castiga o masina, relateaza AFP. “In perioada 14 iunie – 11 iulie, cetatenii care vor face prima data vaccinul impotriva…

- Conferința Naționala de Fitoterapie Practica 2021 1 of 6 In zilele de 3 și 4 iunie 2021, compania Antibiotice participa in calitate de partener Platinum la cea de-a treia ediție a Conferinței Naționale de Fitoterapie Practica (CNFP). Desfașurata in sistem hibrid, conferința intrunește atat online, cat…

- Ai simțit dintotdeauna ca știi care ți-e calea. Ești dintre cei hotarați, care și-au urmat inca de mici drumul cu incredere. Chiar și in momentele de indoiala, undeva in adancul ființei tale știai ca ai drumul tau. Dar ai muncit pentru fiecare reușita a ta. Pe care ai avut grija sa n-o sarbatorești…

- Senatul a adoptat tacit, marti, un proiect care prevede masuri pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. Proiectul, initiat de parlamentari UDMR, USR PLUS, PNL si de la minoritati,…

- O latura a blocului ”280” din Alba Iulia va fi decorata cu un graffiti gigant, realizat de cunoscutul artist stradal „IRLO”. Mai exact, pe partea laterala a blocului de deasupra bancii BRD va fi realizat un graffiti de aproape 30 de metri inalțime și 9 metri lațime. Proiectul aparține Asociației XEO…

- Telespectatorii fideli și fanii emisiunii Mireasa au șansa de a caștiga in perioada 15 aprilie 2021 – 17 iunie 2021 un pandantiv placat cu aur 14 k, ediție limitata, gravata cu logotipul show-ului. Iata care e mecanismul prin care se pot inscrie.