- Au trecut 23 de ani de la dispariția tragica a Prințesei Diana, Prințesa de Wales. Dar asta nu inseamna ca moartea și viața ei, alaturi de familia regala, nu este inca subiect de discuție. Prințesa Diana și drama din spatele usșilor inchise De la moartea Prințesei de Wales s-au scris carți, au fost…

- Cum arata actorii din The Crown in viața de zi cu zi The Crown este unul dintre cele mai umarite seriale pe Netflix. Fanii așteapta cu nerabdare lansarea, pe 15 noiembrie, a sezonului cu numarul 4. Cu toții ii cunoaștem pe actorii ce dau viața personajelor celebre din Familia Regala. Dar v-ați intrebat…

- Prințesa Diana afișa, oriunde mergea, o timiditate aproape ieșita din comun. Acest lucru insa, era folosit doar in aparența, pentru ca Lady Di era o adevarata amatoare de farse, unele dintre ele fiind mai deocheate decat altele.

- Deși imaginile au fost lansate cu cateva zile in urma, fanii sunt extem de vigilenți, așa cum au fost de fiecare data, și au descopeirt o eroare intr-o secvența cu Prințesa Diana din serialul The Crown.

- Cum arata Prințesa Diana in sezonul 4 din The Crown Fanii serialului The Crown așteapta cu nerabdarea lansarea sezonului cu numarul 4 al producției ce urmarește povestea Familiei Regale din Marea Britanie. Lansare anunțata deja pentru data de 15 noiembrie. Vezi aceasta postare pe Instagram Change…

- Prințul William și Harry au vorbit deschis despre moartea mamei lor, Prințesa Diana, intr-un documentar BBC din 2017, care a marcat 20 de ani de la trecerea in neființa a lui Lady Di survenita in urma unui accident rutier la Paris. Ei povestesc despre șocul aflarii veștii și despre faptul ca regina…

- Atunci cand Diana a plecat dintre noi, in accidentul de masina din august 1997, relatia acesteia cu mama ei era una compromisa.Printesa Diana si mama ei, Frances Spencer, nu se mai aflau in termeni buni inca din momentul divortului primei de Printul Charles, in anul 1996, dupa despartirea care a survenit…