Stiri pe aceeasi tema

- Star Assembly din Sebeș se afla in TOP 3 exportatori din Romania. Pe ce loc se afla Bosch, o alta companie cu fabrici in Alba O companie localizata in județul Alba este in top 3 exportatori din Romania. Este vorba despre Star Assembly, membra a grupului Mercedes-Benz. Pe locul 6 al topului se afla…

- Fabrica pentru reciclarea anvelopelor uzate, in municipiul Sebeș: O companie privata din Alba a primit unda verde din partea APM Fabrica pentru reciclarea anvelopelor uzate, in municipiul Sebeș: O companie privata din Alba a primit unda verde din partea APM APM Alba a dat unda verde proiectului „Construire…

- Tanar din Ciuruleasa, REȚINUT dupa o noapte cu „peripeții”: A furat o mașina, a condus-o fara permis și a abandonat-o intr-un șanț Tanar din Ciuruleasa, REȚINUT dupa o noapte cu „peripeții”: A furat o mașina, a condus-o fara permis și a abandonat-o intr-un șanț La data de 11 septembrie 2023, polițiștii…

- Motociclist de 17 ani din Sebeș, accidentat de o mașina condusa de un tanar de 21 de ani. A ajuns la spital Un tanar motociclist de numai 17 ani a fost lovit de o mașina condusa de un șofer de 21 de ani, pe strada Mihail Kogalniceanu din Sebeș. Potrivit IPJ Alba, la data de 20 iulie 2023, in jurul orei…

- ACCIDENT pe Autostrada A1, la ieșirea spre Ocna Sibiului. Tanar ranit, dupa un impact intre o autoutilitara și o mașina Un accident rutier s-a produs luni dupa-amiaza, in jurul orei 14:40, la ieșirea de pe Autostrada A1 Sibiu – Sebeș, in zona aeroportului. Un tanar a ajuns la spital dupa ce mașina in…

- VIDEO| O tanara din Alba, interpreta minune a folclorului din judet, a cantat in matinalul de succes de la Radio ZU: Mihai Morar, impresionat pana la lacrimi Denisa Barbat, o tanara din Alba, interpreta minune a folclorului din judet, a cantat in matinalul de succes de la Radio ZU. Mihai Morar, a fost…

- FURT de mii de euro, intr-o localitate din Alba: Un tanar de 21 de ani ar fi patruns in locuința unei persoane FURT de mii de euro, intr-o localitate din Alba: Un tanar de 21 de ani ar fi patruns in locuința unei persoane La data de 4 iulie 2023, polițiștii din Sebeș au identificat un tanar de 21 de…

- Ministerul Educației a centralizat rezultatele din prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2023. In județul Alba rata de promovare este de 79,09% Rata de promovare (inainte de contestații) inregistrata de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului de Bacalaureat in sesiunea…