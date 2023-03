Stiri pe aceeasi tema

- Prin rechizitoriul din data de 27.01.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a 8 inculpati 6 cetateni romani si 2 cetateni albanezi, dintre care 3 in stare de arest preventiv, 3 sub…

- Sambata, 28 ianuarie a.c., in jurul orei 20.25, un echipaj de jandarmerie aparținand Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj care se afla in serviciu pe raza municipiului Turda, a identificat doua

- Un antrenor de fitness din Valcea a fost reținut dupa ce a dus prajituri cu droguri la o petrecere privata ce a avut loc la restaurantul unui hotel din Rm.Valcea. Incidentul a avut loc weekend-ul trecut și nu mai puțin de 15 persoane au ajuns la spital acuzand stari de rau dupa ce au consumat […]

- Polițiștii brașoveni au efectuat 12 percheziții, in urma carora au reținut 7 persoane pentru trafic de minori. In timpul cercetarilor, asupra suspecților s-au gasit și droguri de mare risc

- In perioada 11-13 ianuarie 2023, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara, cu sprijinul poliției Municipiului Targoviște au efectuat acțiuni de informare cu scopul de a preveni consumul de tutun și substanțe psihoactive. Activitatea s-a desfașurat in proximitatea a 10 licee din Municipiul Targoviște.…

- Unul dintre fiii fostului mare traficant de droguri El Chapo a fost arestat, eveniment care a dus la haos și violențe exreme intr-o localitate din Mexic. Cel puțin trei polițiști au murit și zeci de persoane au fost ranite dupa ce membri cartelului din Sinaloa au lansat mai multe atacuri.

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Moravita au descoperit marți, 3 ianuarie, 300 de tablete cu efect psihotrop in masina unui cetatean britanic care urma sa intre in Romania. Șoferul a refuzat sa dezvaluie motivul pentru care a adus medicamentele in țara. Nu a vrut sa justifice…

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Halmeu - Directia Regionala Vamala Cluj, au descoperit in cadrul efectuarii controlului fizic asupra marfurilor aflate intr-un automarfar inmatriculat in Ucraina, fara documente de provenienta, doua recipiente metalice sigilate, a cate 12 litri…