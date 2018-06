Stiri pe aceeasi tema

- Programul / rezultatele meciurilor din faza grupelor de la Campionatul Mondial. -meciurile care se disputa in ziua curenta sunt scrise cu culoarea verde! . Grupa A: etapa 1: Rusia – Arabia Saudita 5-0, Egipt – Uruguay 0-1; etapa a 2-a: ...

- RUSIA 2018. FIFA a deschis o ancheta la scurta vreme dupa ce Campionatul Mondial de fotbal din Rusia a inceput. Asta dupa ce meciul Uruguay – Egipt (1-0) s-a jucat pe un stadion aproape gol. Partida a avut loc pe Ekaterinburg Arena, cel mai estic dintre stadioanele acestui turneu. Oficial, au fost 27.015…

- PORTUGALIA - SPANIA 3-3. Pentru Spania au marcat Diego Costa '24, '55 si Nacho '58, iar pentru Portugalia a inscris Cristiano Ronaldo, in minutele 4 (penalti), 44 si 88. Cristiano Ronaldo a devenit primul jucator care a marcat la opt turnee majore internationale. PORTUGALIA - SPANIA LIVE VIDEO…

- Mondialul din Rusia a inceput ieri, 14 iunie, cu Rusia - Arabia Saudita 2-0 in deschidere. Competiția va fi in direct la TVR și liveTEXT cu VIDEO+FOTO pe GSP.ro Theodor Jumatate, jurnalist cu 23 de ani de experiența in presa de sport și șef al departamentului Fotbal Internațional la Gazeta Sporturilor,…

- Arsenal a ajuns la o intelegere cu Sampdoria pentru transferul mijlocasului defensiv Lucas Torreira, component al echipei nationale a Uruguay-ului la Campionatul Mondial din Rusia. Fotbalistul de 22 de ani are o clauza de reziliere a intelegerii de 25 de milioane de euro, insa Arsenal va plati in schimbul…

- Cu 9 zile inaintea turneului final din Rusia, GSP.ro iți prezinta analiza celor 32 de reprezentative care vor participa la Mondial. Alaturi de cele mai importante date despre fiecare selecționata, experții noștri propun cate 4 cote pentru fiecare grupa. Grupa A: Rusia, Arabia Saudita, Egipt, Uruguay…

- Pe 14 iunie incepe Campionatul Mondial de fotbal din Rusia, cu meciul dintre țara gazda și Arabia Saudita. Iata grupele, loturile confirmate și programul integral al turneului final: Grupa A Egipt Rusia Arabia Saudita Uruguay 14.0618:00 Rusia - Arabia Saudita 15.06 15:00 Egipt - Uruguay 19.0621:00…

- Federatia Internationala de Fotbal (FIFA) a publicat, joi, lista arbitrilor care vor oficia la Campionatul Mondial din Rusia, lista pe care forul mondial a inclus 36 de centrali si 63 de asistenti din 46 de tari, insa nu si pe Ovidiu Hategan, cel mai important arbitru roman.