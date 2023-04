Stiri pe aceeasi tema

Atat de multi soareci morti au fost prinsi in peretii crapati si avariati din subsolul resedintei oficiale a premierului canadian, incat oficialii au decis anul trecut sa inchida cladirea veche si subrezita, pe fondul ingrijorarilor ca aerul din conac nu mai era sigur de respirat, relateaza The Guardian.

Starea de urgenta nationala a fost decretata in Noua Zeelanda, din cauza ciclonului Gabrielle, in urma caruia au fost inundate locuinte, iar alunecarile de teren au distrus case, relateaza The Guardian, informeaza news.ro.

Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat sambata ca un „obiect neidentificat" a fost doborat de un avion de lupta american deasupra spatiului aerian canadian, la ordinul sau, transmite CNN, citat de news.ro.

Cresterea rivalitatii intre gruparea de mercenari Wagner si Ministerul rus al Apararii a fost un "factor-cheie" in incheierea recrutarii detinutilor, spune Ministerul Apararii din Marea Britanie, citat de publicatia The Guardian, anunța news.ro.

Zemfira, una dintre cele mai populare cantarete din Rusia, a fost inclusa pe o lista de „agenti straini" pe motiv ca a sprijinit Ucraina si a criticat „operatiunea militara speciala" a Rusiei, potrivit ministerului rus al justitiei, relateaza The Guardian.

Asistentii presedintelui Joe Biden au gasit cinci pagini suplimentare de materiale clasificate la resedinta sa personala din Wilmington, Delaware, in aceeasi zi in care un consilier special a fost desemnat sa investigheze problema, a anuntat Casa Alba sambata, relateaza CNN.