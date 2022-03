Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un mesaj adresat miilor de participanti la un protest anti-razboi desfasurat la Berna, Zelenski i-a multumit Elvetiei pentru sprijinul acordat dupa ce armata rusa a inceput invadarea Ucrainei, in 24 februarie, dar a schimbat tonul atunci cand s-a referit la sectorul financiar elvetian.''Bancile…

- Secretarul de stat Antony Blinken a declarat duminica ca membrii NATO au permisiunea de a trimite avioane de lupta Ucrainei, in timp ce SUA și aliații iși continua eforturile de a ajuta Ucraina sa se apere impotriva invaziei Rusiei, scrie CBS. „Au primit unda verde”, a spus secretarul de stat american…

- Rusia a lansat un total de 600 de rachete de cand a inceput invazia sa in Ucraina, a declarat duminica un inalt oficial american din domeniul apararii, si a angajat aproximativ 95% din puterea de lupta acumulata in interiorul Ucrainei, scrie CNN.

- Oficialii americani avertizeaza ca Moscova a inceput in ultimele zile sa recruteze luptatori straini antrenați pentru confruntari in zone urbane pentru a acționa de partea sa in luptele care urmeaza sa se teama pe strazile marilor orașe din Ucraina unde armata și voluntarii vor opune rezistența, relateaza…

- Americanii și europenii au discutat despre modul in care Occidentul ar putea sprijini un eventual guvern in exil condus de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in cazul in care acesta ar fi nevoit sa paraseasca Kievul, au declarat pentru CNN mai mulți oficiali occidentali. Discuțiile au avut in…

- Rusia a fost acuzata de o serie de atacuri cibernetice care a vizat guvernul si sistemul bancar al Ucrainei in ultimele saptamani. Joi, firma de securitate cibernetica ESET a declarat ca a descoperit un nou program malware ”wiper” care vizeaza organizatiile ucrainene. Un astfel de software are ca scop…

- Jurnalistul Vitalie Cojocari a facut o radiografie a ceea ce a fost noaptea trecuta in Ucraina. El spune: „Ucrainenii au avut o noapte alba. Cei care au avut șansa, au coborat la metrou, acest adapost antiaerian devenit arhiplin. Pozele sunt ravașitoare. Sunt copii, sunt animale care au stat toata noaptea…