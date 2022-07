Povestea parintelui Adrian Iulian Crișan-Pantea, un duhovnic care și-a intors fața catre Dumnezeu dupa ce a trecut printr-o grea cumpana a vieții, este impresionanta și incepe in afara bisericii, in fabrici de confecții, la firme de construcții și pe șantiere. Viața lui se imparte acum intre firma de construcții din Arad unde este inginer și cele trei biserici din județul Hunedoara unde slujește ca preot in fiecare duminica și in zilele de sarbatoare. De obicei, la sfarșit de saptamana sau, uneori, dupa programul de lucru, fac naveta intre Arad și cele trei biserici din satele Visca, Luncșoara…