Povestea neuitării Giorgiana Radu Doua anotimpuri intr-o zi. Așa a fost sambata, in ziua Moșilor de iarna, cand morții noștri așteapta sa ni-i amintim. Ne-a nins devreme, in zori. Ca o sarbatoare cadea zapada. Sarutul pe obraz, pe frunte al fulgilor de nea l-am primit ca pe un semn. Niciodata, parca, ninsoarea nu ma imbrațișase așa. Sub talpi, glasul omatului rasuna a bucurie. Clopotul anunța veșnica pomenire. Cocoșii cantau de sus, din volierele lor. Altadata ar fi zburat peste capul meu, dornici sa-și ia ograda in stapanire. Sa le arate camarazilor de viețuire ca sunt neintrecuți in mareție. Acum nu indrazneau… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

