- Facebook a desfiintat sapte retele separate de conturi si pagini false de pe platforma sa, active in Iran, Afganistan, Egipt, Turcia, Maroc, Myanmar, Georgia si Ucraina, din cauza unui ”comportament neautentic coordonat”, transmite Reuters.Platforma de socializare a anuntat ca a eliminat retelele…

- Fostul premier portughez a spus ca ar fi putut fi facute multe mai multe, daca tarile ar fi colaborat pentru combaterea bolii care a ucis peste un milion de oameni. ”Pandemia de Covid-19 este o problema globala majora pentru intreaga comunitate internationala, pentru multilateralism si pentru mine,…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani efectueaza luni o vizita in Qatar, unde se intalneste cu lideri ai emiratului, insa nu si cu reprezentanti ai talibanilor, in pofida negocierilor de pace aflate in curs la Doha, anunta oficiali afgani, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Negocieri intre Guvernul…

- Poliția elena a arestat cinci migranți suspectați de provocarea deliberata a focului care a distrus complet tabara de refugiați Moria de pe Insula Lesbos, potrivit unui anunț al guvernului grec citat de Reuters și Ekathimerini.Ministrul elen pentru protecție civila Michalis Chrisohoidis a anunțat…

- Tratativele istorice dintre guvernul afgan si talibani, in vederea incheierii razboiului de 19 ani din Afganistan, au inceput, sambata, la Doha, transmite Reuters. Seful diplomatiei din Qatar, seicul...

- Secretarul de stat american Mike Pompeo le-a cerut sambata celor doua tabere din Afganistan sa profite de oportunitate pentru a incheia un acord de pace, in cadrul ceremoniei de deschidere a mult asteptatelor negocieri de pace de la Doha, relateaza Reuters si AFP. "Alegerea privind viitorul vostru sistem…

- Statele Unite au impus sanctiuni, miercuri, impotriva procuroarei generale a Curtii Penale Internationale (CPI), Fatou Bensouda, pentru ancheta efectuata asupra unor presupuse crime de razboi ale armatei americane in Afganistan, a declarat secretarul de Stat Mike Pompeo, potrivit Reuters.

- Talibanii si Guvernul afgan urmeaza sa lanseze negocieri de pace - in septembrie -, a anuntat joi presedintele Inaltului Consiliu pentru Reconciliere Nationala Abdullah Abdullah, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Statele Unite au incheiat la 29 februarie un acord cu talibanii care prevede…