- Monica VanHoek, 35 de ani, din Colorado Springs, s-a indragostit de varul ei primar, Paul Derschan, in varsta de 55 de ani, dupa ce a divortat, iar ruda sa i-a fost alaturi in momentele grele. Acum, femeia planuiește sa se marite cu verișorul ei, managerul unei firme de construcții, și sa faca copii…

- Dia de la 5Gang, in varsta de 23 de ani, a fost ceruta de soție in direct, in timpul emisiunii lui Catalin Maruța. Iubitul acesteia, Alex Alvarez, a ingenuncheat și i-a oferit Dianei chiar verigheta Andrei. „Dia este iubita perfecta. Nu am o speranța mai mare. E foarte important faptul ca nu ne certam…

- Un barbat de 20 de ani din satul buzoian Nicolesti a fost arestat preventiv recent, pentru 30 de zile, si este cercetat intr-un caz de omor. Este banuit ca si-a lovit cu un par iubitul, in varsta de 41 de ani, pana cand victima si-a dat ultima suflare, dupa care l-a injunghiat in cap de mai multe ori.

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu sunt impreuna de 10 ani și au o fetița, pe nume Petra, in varsta de aproape 3 ani. Daca la inceput relația lor parea imposibila, iata ca cei doi au dat dovada de multa rabdare, ințelegere și compatibilitate pe toate planurile, iar astazi sunt unul dintre cele mai…

- Marian Dragulescu (38 de ani), multiplu campion mondial și european la gimnastica, a fost invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. Sportivul a vorbit despre relația rece pe care o are cu Andreea Raducan, președintele Federației. „Nu sunt in nicio relație cu Federația. Doar…