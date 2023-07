Diana Necula este absolventa de liceu, iar la examenul de Bacalaureat a obtinut media 9,50. A urcat pe podium la Olimpiada Nationala de Biologie și și-a asigurat admiterea la orice facultate de Medicina din tara. Tanara olimpica isi ajuta parintii in gradina casei, iar in vacante merge alaturi de ei in Piata Centrala din Buzau, unde vinde rosii. Oamenii care merg la piața nu ii cunosc povestea Dianei, iar aceasta s-a confruntat cu prejudecați din partea cumparatorilor, care au intrebat-o direct de ce s-a lasat de școala. “Noi suntem din Gheraseni, o comuna la vreo 17 kilometri de Buzau, ne ocupam…