Fostul președinte al Camerei Deputaților Valeriu Zgonea a fost achitat, prin decizie definitiva a Curții de Apel București, in dosarul in care fusese trimis in judecata pentru trafic de influența, și in care, in prima instanța, fusese condamnat, in anul 2020, la trei ani de inchisoare cu executare. Curtea de Apel București a decis, vineri, … Articolul Povestea ,,dosarului Dobrica” și a achitarii fostului președinte al Camerei Deputaților Valeriu Zgonea apare prima data in Opinia Buzau .