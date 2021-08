Stiri pe aceeasi tema

- Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), luni, 26 iulie, vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a tarii, local caniculara in Campia de Vest si in sud-vestul Olteniei, unde si disconfortul termic va fi ridicat.Cerul va fi variabil, cu unele innorari si pe suprafete mici ploi de scurta…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, este primul oficial al Uniunii Europene care efectueaza o vizita la Chisinau in contextul nou creat de victoria fortelor pro-reforma, pro-democratice si pro-europene la recentele alegeri parlamentare anticipate din 11 iulie, a informat MAE.Ministrul Bogdan…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni, 12 iulie, un mesaj dupa ce partidul PAS, condus de Maia Sandu, a caștigat detașat alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova. Iohannis a subliniat „spiritul civic si optiunea clara pentru reforme” ale cetatenilor Republicii Moldova.„Felicitari…

- Peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot din Republica Moldova sunt asteptati duminica la urne pentru a-si alege noul Parlament. Vechiul legislativ a fost dizolvat in luna aprilie, la propunerea presedintelui Maia Sandu. ​ Alegerile parlamentare anticipate sunt vazute ca opțiune intre Est și orientarea…

- Romania a intrat „de facto” in cel de-al Doilea Razboi Mondial o data cu ultimatumurile Uniunii Sovietice din 26 si 28 iunie 1940, care au dus la pierderea Basarabiei, nordului Bucovinei si Tinutului Herta, prima parte a unei drame in trei acte, jucata in vara aceluiasi an.Cedarea fara lupta, in pofida…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat, luni seara, declaratia lui Florin Citu potrivit careia a convis o Romanie sa fie premier. ”Cand esti prim-ministru si te-a ales tot poporul, cum a zis, l-a ales Romania prim-ministu. Ii aduc aminte ca si el si Orban au iesit pe locul trei la alegeri,…

- La fel ca in celelalte doua luni de primavara, prețurile locuințelor din Romania s-au menținut pe o traiectorie general ascendenta și in luna mai. Astfel, potrivit Indicelui Imobiliare.ro, suma medie solicitata, la nivel național, de vanzatorii de apartamente (noi și vechi) s-a majorat cu 0,7% luna…

- Un eveniment de sustinere a Statului Israel, in contextul situatiei actuale, a avut loc, joi, la Bucuresti, organizat de Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania, eveniment care a reunit personalitati ale lumii politice, diplomatice, culturale, prilej cu care au fost condamnate ferm atacurile teroriste…