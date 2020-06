Povestea craioveanului care a ajuns în carantină după ce a sosit din Germania Experiența unui craiovean plasat in carantina dupa ce nu a stat in izolare, dupa ce i-a fost comunicat acest lucru verbal, este ca o povestire absurda, demna de condeiul lui Kafka. Barbatul nu a luat in seama masura dispusa verbal și s-a ars cu o carantina instituționalizata pe care o va plati din propriul buzunar. Dupa ce s-a considerat nedreptațit de masurile luate de autoritați și, mai ales, de forma de aplicare a acestora, O. V. a incercat sa ia legatura cu mai multe instituții. A trimis solicitari in incercarea de a se edifica in legatura cu situația in care a ajuns și de a arata hibele procedurilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

