Stiri pe aceeasi tema

- Declarandu-se revoltat de actuala situatie politica din Romania, Andrei Mihai, un tanar om de afaceri din Pitesti, a postat un text pe contul sau de Facebook. Un mesaj adresat actualei clase politice.

- Presedintele Klaus Iohannis transmite un nou mesaj critic la adresa guvernarii PSD/ALDE: rezultatele economice pe primul trimestru sunt sub asteptari, iar modificarile legislative si fiscale pripite scad increderea mediului privat in perspectivele politicilor economice. "Anul trecut, tara…

- Caravana Centenarului Filmului Romanesc a ajuns pana acum in 14 localitati din Romania si Republica Moldova si isi continua in perioada urmatoare drumul prin tara. EPISODUL 8: CAMPINA Sambata, 12 mai 2018, s-a scris Episodul 8 al Centenarului Filmul Romanesc, la Casa de Cultura „Geo Bogza" din Campina.…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti participa in aceste zile la Forumul Regional al Apei Dunare – Europa de Est, care se desfasoara la Bucuresti, Palatul Parlamentului, in perioada 14 – 16 mai 2018. Forumul este organizat de Asociatia Romana a Apei, iar manifestarile cuprinse in cadrul acestuia se…

- Activistii si-a luat ramas bun de la ceea ce au numit „o institutie care a functionat rezonabil". „Cu durere in suflet, trebuie sa anuntam despartirea de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii - o institutie care a functionat rezonabil, una foarte necesara in Romania, dar care, in ultimele…

- Cu sprijinul companiei de consultanta Delloite, Grupul CEZ in Romania si-a calculat, in premiera pentru o companie care activeaza in tara, impactul pe care il are asupra economiei, societatii, mediului si dezvoltarii. Totul, contabilizat in final in bani! La conferinta de presa desfasurata la Pitesti…

- Un barbat in varsta de 32 de ani, din comuna Doștat, a fost extradat in Germania, unde este cercetat penal pentru mai multe infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii și infracțiuni de fals, pedepsite de codul penal german cu pana la 10 ani de inchisoare. B. Alin a fost arestat preventiv…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a fost invitat vineri, 20 aprilie, la Pitesti, unde a luat parte la un eveniment intitulat Simfonia Lalelelor, cea mai mare expozitie florala din Romania. La ceremonia de inaugurare a expozitiei, sute de copii de gradinita si elevi au fost pusi sa defileze in fata premierului…