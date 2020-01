Stiri pe aceeasi tema

- La trei ani și jumatate de la debutul procesului, fostul președinte al Consiliului Județean și al PNL Botoșani a fost condamnat la o pedeapsa de patru ani și trei luni de inchisoare cu executare.

- Ne uitam spre anul pe care-l ingropam la miezul noptii si nu stim cum sa-l interpretam. Sa ignoram ce a fost in 2019, in 2018 si tot asa pana la alegerile locale si parlamentare din 2016, si mai departe spre anul 1990, sau sa ne uitam spre viitor? Sunt tot mai multe semnale ca lumea s-a trezit. In cei…

- In varsta de 49 de ani, Abelardo il va inlocui pe Pablo Machin, care a fost dat afara, luni, dupa doua luni si jumatate de la numirea in functie. Fostul jucator al formatiei FC Barcelona a mai antrenat in cariera echipele Sporting Gijon si Deportivo Alaves. El va fi al treilea antrenor al echipei din…

- Maricica Luminița Coșa a fost investita in funcția de subprefect al județului, vineri, de catre Ion Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne. Ceremonia, desfașurata in sistem de videoconferința, a inceput la ora 10,30, dupa ședința Guvernului. La eveniment au fost prezenți Liviu Alexandru Miroșeanu,…

- Gheorghe Grigorescu, fost șef serviciu in cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj, a fost instalat astazi in postul de subprefect de Gorj. Sala Maura a Prefecturii Gorj a gazdui luni, 16 decembrie, de la ora 9.00, festivitatea de investire in funcție a noului subprefect de Gorj. Gheorghe…

- Prim-ministrul Ludovic Orban le-a transmis, miercuri, noilor prefecti instalati in functie in peste 20 de judete ca sunt principalii responsabili pentru punerea in aplicare a programului de guvernare votat in Parlament odata cu investirea Guvernului. "Odata cu numirea in functie, va asumati…

- Noul prefect al județului Suceava, Alexandru Moldovan, a fost instalat oficial in funcție, in cadrul unei ceremonii oficiale care a avut loc, astazi, la Palatul Administrativ. Evenimentul a avut loc in prezența ministrului culturii, suceveanul Bogdan Gheorghiu, a președintelui Consiliului Județean ...

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele privind eliberarea din functie a noua magistrati, intre care se numara Catalin Nicolae Ceort - procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Catalin Nicolae Ceort a fost eliberat din functie ca urmare a condamnarii definitive…