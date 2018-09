Povestea celor cinci prieteni care au urmat "Planul B" si au infiintat o microberarie

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Neamt au declarat planul rosu de interventie in cazul unui incident petrecut duminica seara la o nunta organizata la o pensiune din localitatea Durau. Mai mai multe persoane participante la eveniment au avut de suferit in urma ruperii balustradei de la terasa unitatii, informeaza…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca un acord comercial de liber schimb cu Marea Britanie ar putea fi imposibil, date fiind propunerile post-Brexit ale premierului britanic Theresa May, privind legaturile economice cu Uniunea Europeana.

- Ionut Misa a fost ministrul Finantelor in perioada iunie 2017 – ianuarie 2018, in Guvernul condus de Mihai Tudose, si a stabilit planul de incasari al Fiscului pentru acest an.Teodorovici a tinut sa sublinieze ca nu accepta nicio deviere de la aceste tinte. Citeste si: Teodorovici…

- Vanzarile vehiculelor diesel ar putea scadea pana la nivelul de 5% pe piata auto din Uniunea Europeana in 2030, pe fondul preocuparilor legate de calitatea aerului si standardele privind emisiile, expertii sustinand ca vanzarile au fost deja afectate si declinul se va accelera, relateaza BBC, citat…

- A fost o adevarata desfasurare de forte, in cursul noptii de joi spre vineri, in judetul Constanta, dupa ce un autocar in care se aflau mai mai multi copii, neinmatriculat in Romania, s-a rasturnat pe DN 2A. Accidentul a avut loc intre Ovidiu si Mihail Kogalniceanu. Anuntati despre cele intamplate,…

- Iranul interzice importul a mai mult de 1.300 de produse pe fondul temerilor despre impactul sacțiunilor americane. Anunțul a venit in contextul in care patronii de magazine din Teheran au protestat impotriva creșterii prețurilor și slabirea monedei naționale. Poliția a patrolat la Marele Bazar de la…

- Germania a surprins neplacut inca de la primul meci la Cupa Mondiala, dupa ce a pierdut partida cu Mexic, scor 0-1. Astfel, mexicanii ocupa primul loc in grupa F, alaturi de Suedia, care a triumfat cu acelasi scor in meciul cu Coreea de Sud. Astfel, campioana mondiala isi va juca sambata, 23 iunie,…

- Asistații sociali care refuza locul de munca iși pierd indemnizația primita de la stat. Deputatii au adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege al ALDE, prin care dreptul la ajutor social inceteaza in cazul refuzului unui loc de munca oferit, cu 274 de voturi ”pentru”, 4 ”impotriva”…