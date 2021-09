Stiri pe aceeasi tema

- Școala in pandemie a creat o serie de decalaje in educația elevilor din Romania, diferențe ce pot fi observate “din cosmos”, susține Gabi Bartic, COO și Director al Diviziei Consumer la compania de testare educaționala Brio. Impreuna cu alți doi parteneri, Brio a pus la punct, in doar o luna, Școala…

- Scoala Remediala de Vara, 14 iulie – 31 august 2021. Deschiderea oficiala, astazi, 13 iulie 2021, de la ora 9:30 pe Zoom. S.a lansat si Alianta pentru Educatie Remediala, iar in matinalul de la Radio Romania Iasi, ne-au oferit mai multe detalii coordonatorii Evelina Necula si Marcel Bartic: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/07/9-si-20.mp3…

- In județul Brașov au fost depuse 1.218 contestații pentru notele de la Bacalaurat. Cele mai multe dintre ele, 342, au fost la Limba și literatura romana (profil REAL). Cele mai multe contestații au fost la: Limba și literatura romana, Matematica și Biologie vegetala și animala. Rezultatele inregistrate…

- Peste 20.000 de contestații au fost depuse la Evaluarea Naționala 2021, iar parinții s-au aratat revoltați de diferențele mari intre notele primite la examen și cele de dupa recorectare. Peste 12.500 de candidați la Evaluarea Naționala 2021 au primit note mai mari in urma celor mai mult de 20.000 de…

- Numarul de candidați inscriși anul acesta este cu peste 22.000 mai mic fața de numarul celor inscriși anul trecut, informeaza Ministerul Educației.Potrivit sursei citate, 112 de candidați au obținut media 10 (232, in prima sesiune a anului trecut, inainte de contestații).Pe discipline de examen, situația…

- Peste 240 de contestații au fost depuse miercuri și joi, in Alba, dupa publicarea rezultatelor la examenul de Evaluare Naționala 2021. Notele finale vor fi cunoscute duminica, 4 iulie. Potrivit IȘJ Alba, au fost inregistrate 246 de contestații – 136 la Romana, 108 la Matematica și doua la proba de limba…

- Ministrul Educației și-a exprimat luni seara grija fața de rezultatele pe care elevii de clasa a opta le vor avea la Evaluarea Naționala din acest an. Motivul principal de ingrijorare il reprezinta modul in care școala online s-a desfașurat in perioada pandemiei de Covid-19. Care sunt rezultatele așteptate…

- Circa 16.500 de elevi de clasa a VIII-a nu s-au inscris pentru a participa la Evaluarea Naționala 2021 care va incepe marți. Intr-un interviu acordat luni seara pentru Digi, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, ca aceștia nu au reușit sa iși incheie situația școalara, mai exact sunt corijenți. „16.500…