Stiri pe aceeasi tema

- Studia genetica si era convins ca Dumnezeu nu exista. Isi petrea timpul pe strazi, cu baietii de cartier, sau citind despre Univers si corpul uman. Este povestea preotului care a inceput sa creada in Dumnezeu in urma unei intamplari din armata. Acum Andrei Mihai Aldea isi dedica timpul strangerii de…

- In unele vieti suntem femei, in alte vieti suntem barbati, in unele suntem bogati, in altele saraci, in unele murim foarte tineri, in altele traim pana la varste onorabile, scrie acvaria.com. In unele vieti, gresim intr-un anumit plan, in altele, reparam acel plan, dar gresim in altul, deci…

- Budescu se va transfera la Al-Shabab. Și Gnohere pleaca! Ce atacanți vin la FCSB. Mutari importante se vor produce in zilele urmatoare la vicecampioana FCSB. Vor pleca Constantin Budescu, la Al-Shabab, și Harlem Gnohere, vor veni Raul Rusescu și Billel Omrani. Constantin Budescu va lucra iar cu Marius…

- Se pare ca Valentina Pelinel va ajunge la altar cu iubitul ei, omul de afaceri Cristi Borcea. Fostul model Valentina Pelinel are o relație cu omul de afaceri Cristi Borcea, cel care este condamnat in Dosarul Transferurilor . Din povestea lor de iubire a venit pe lume un baiețel, Milan . Deși Cristi…

- Lora și-a spus foarte clar parerea despre succes și despre lucrurile mai puțin placute din cariera unui artist. Pe contul sau de socializare, Lora a transmis un mesaj categoric despre ce inseamna succesul și cum ajunge acesta sa atraga invidia celor din jur. Artista a ținut sa menționeze ca mesajul…

- Gigi Becali a trait tot meciul Simonei Halep doar prin rugaciune. Omul de afaceri se ruga la Dumnezeu pana ajungea sa se sufoce. Gigi Becali a vorbit la Star Magazin de la Antena Stars despre ce trairi a avut in timpul meciul campioanei, dar a povestit si cum si-a stapanit emotiile.

- Inna a ajuns la spital dupa ce scena din Istanbul pe care cânta s-a prabușit, cântareața din România facând publica o imagine în care apare cu picioarele bandajate și și-a asigurat fanii ca se simte bine. Artista din România s-a ranit dupa ce scena pe care performa…