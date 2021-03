Stiri pe aceeasi tema

- Cum au batut doi tineri din Alba o femeie de 81 de ani și i-au furat banii și 30 de litri de vin: Ce pedepse au primit aceștia Dupa ce au tilharit și lovit o femeie in varsta de 81 de ani, doi tineri din Blaj au fost condamnati la pedepse cu inchisoare in regim de detentie. Faptele violente au avut…

- O vedeta internaționala a fost prejudiciata cu fabuloasa suma se 1 milion de dolari. Despre cine este vorba și cine i-a furat banii actorului? Actor celebru, lasat fara 1 milion de dolari Actorul Kevin Hart a fost prejudicit cu suma de 1 milion de dolari, dupa ce in anul 2015 a angajat un asistent de…

- Un incident haios a fost filmat in urma cu cateva zile, de catre un șofer care circula pe raza localitații Patrangeni, in apropriere de Zlatna, unde a fost pe aproape de a intra in coliziune cu o mașina care aparține Poliției Naționale. Dupa cum se poate observa și in imaginile... Articolul VIDEO ȘTIREA…

- Klaus Iohannis a intervenit în disputa dintre primarii de municipii reprezentanți de Emil Boc și ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, dupa ce edilii au acuzat Ministerul Sanatații ca îi pune sa plateasca organizarea centrelor de vaccinare și plata personalului…

- Polițiștii de investigații criminale din Alba, sprijiniți de polițiștii din Oraștie, județul Hunedoara, l-au identificat pe un tanar care a furat o mașina din Teiuș. Sub pretextul ca dorește sa o cumpere, a cerut sa faca o proba dar nu s-a mai intors la proprietar. I-a montat placuțe false de... Articolul…

- Manufactura de lana din orașul Zlatna a fost recent pusa in funcțiune, dupa ce a fost achiziționata de catre Primarie. Potrivit informațiilor transmise de catre Silviu Ponoran, primarul orașului Zlatna, aceasta va funcționa zilnic, incepand din data de 7 ianuarie, ea fiind capabila sa produca in jur…

- Polițiștii din Alba Iulia au reținut 4 tineri care au furat bani din 10 automate de bilete și dozatoare de lapte amplasate pe raza municipiului Alba Iulia. Cercetarile sunt continuate pentru stabilirea intregii lor activitați infracționale. La data de 28 decembrie 2020, polițiștii de investigații criminale…

- Corina Gavrila, in prezent medic rezident in județul Cluj este prima persoana din județul Alba care s-a vaccinat anti-Covid-19. Intr-o postare pe pagina proprie de pe o rețea de socializare, tanara a facut publica opțiunea sa pro imunizare. Vaccinul a fost administrat luni, 28 decembrie la Spitalul…