Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor livra în Coreea de Sud vaccinuri împotriva COVID-19 pentru 550.000 de soldati, a anuntat presedintele Joe Biden, care a explicat ca masura este în interesul militarilor americani stationati pe teritoriul sud-coreean, conform dpa.Anuntul lui Biden a fost facut…

- Prim-ministrul japonez Yoshihide Suga urmeaza sa plece joi spre Statele Unite pentru discutii cu presedintele Joe Biden, pe fondul pandemiei de COVID-19 si a tensiunilor cu China, transmite dpa. Premierul Suga are programata vineri o intrevedere cu presedintele Joe Biden la Casa Alba, devenind astfel…

- 35 de unitați sanitare, printre care se numara și Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, au primit „Emblema de onoare a DSU”, din partea șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, doctorul Raed Arafat. Medalia a fost acordata cu prilejul Zilei Mondiale a Sanatații pentru contribuția…

- In primul sau interviu dupa ce a plecat de la Casa Alba fostul președinte al SUA vorbește despre cenzura la care a fost supus in timpul campaniei electorale. Interviul video cu Donald Trump a fost realizat de nora sa Lara Trump pentru emisiunea ei „The Right View”. Citește și: INEDIT Confesiunile…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, considera "inacceptabile" afirmatiile omologului sau american Joseph Biden, care l-a catalogat drept "criminal" pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, noteaza mediafax. "Afirmatiile domnului Biden sunt inacceptabile, nu sunt adecvate pentru un presedinte",…

- Mesajul SUA ar putea complica planurile de vaccinare din UE, care s-a confruntat din ianuarie cu intarzieri ale livrarilor producatorilor de vaccinuri. ”SUA ne-au spus ca nu exista nicio modalitate de a expedia vaccinurile AstraZeneca catre UE”, a declarat un inalt oficial implicat direct in discutiile…

- Adoptarea planului in valoare de 1.900 de miliarde de dolari reprezinta un succes major pe care președintele Joe Biden il obține la 50 de zile de la preluarea mandatului de la Casa Alba. Era o victorie revizibila in Camera Reprezentanților, hopul cel mai mare fiind trecut sambata, in Senatul american.

- Decizia vine in contrast cu cea a altor inalți oficiali, printre care fostul vicepreședinte Mike Pence sau actualul lider de la Casa Alba, Joe Biden, care au ales sa se imunizeze in fața camerelor de luat vederi pentru a spori increderea publica in vaccin, scrie CNN. Donald și Melania Trump au primit…