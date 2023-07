Povestea activistului rus anti-război interzis la intrare în Serbia Un activist rus anti-razboi și pro-democrație care locuiește in Serbia și un critic inverșunat al invaziei rusești din Ucraina a declarat joi ca autoritațile sarbe i-au interzis sa intre in țara la intoarcerea dintr-o calatorie in strainatate. Peter Nikitin a declarat pentru The Associated Press ca a fost oprit la controlul pașapoartelor de pe aeroportul din Belgrad, joi dimineața, la intoarcerea dintr-o vacanța privata. El a spus ca decizia a fost „arbitrara și ilegala”. Nikitin deține atat cetațenie rusa, cat și olandeza și are un permis de ședere in Serbia, unde el și familia sa locuiesc de… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul International Brasov-Ghimbav a fost inaugurat in urma cu nici doua saptamani, dar deja au aparut probleme mari in activitatea acestuia. Principala este legata de programul foarte scurt, de doar 12 ore, de la 7.00 la 19.00. Din cauza acestui program limitat, se inregistreaza situatii in care,…

- Tot mai multe procese impotriva producatorilor de vaccinuri anti-Covid! Azi, reprezentanții gigantului farmaceutic BioNTech vor depune marturie in fața unei instanțe de judecata din Hamburg, intr-un proces deschis de o femeie, cadru medical, care susține ca dupa imunizare a inceput sa sufere de dureri…

- Autoritațile din Federația Rusa pregatesc un summit Rusia – Africa, care ar urma sa se desfașoare in marele oraș Sankt Petersburg, fosta capitala a Imperiului Țarist. Oficiali reprezentand 54 de țari din Africa au fost invitați sa participe la acest summit, anunța presa rusa. Reuniunea se va desfașura…

- Peste 500 de etnici tatari din Constanța au protestat joi in fața Consulatului General al Rusiei la Constanța, in cadrul unui eveniment comemorativ pentru victimele tatare deportate din Crimeea de autoritațile sovietice in 1944, transmite Uniunea Democrata a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania (UDTTMR)…

- Un pod darapanat, denumit Rahmedetal, a fost demolat intr-o explozie controlata duminica (7 mai), pe autostrada A45, din apropierea orașului Luedenscheid din vestul Germaniei. O mulțime de spectatori se adunase la o distanța sigura pentru a urmari spectacolul și a-l filma pe smartphone-urile lor. „…

- Diplomatii germani declarati indezirabili in Rusia ca masura de retorsiune au revenit in Germania, a comunicat luni Ministerul de Externe de la Berlin, citat de site-ul Tagesschau.de. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Subiectul revizuirii frontierelor de stat devine din ce in ce mai acut pentru conducerea poloneza in contextul crizei ucrainene, transmite șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SIE), Serghei Narișkin."Potrivit informațiilor primite de Serviciul de Informații Externe al Rusiei, subiectul…

- Mii de persoane au fost evacuate, sambata, din numeroase blocuri rezidentiale situate in orasul rus Belgorod, aflat in apropierea frontierei cu Ucraina, dupa descoperirea unor dispozitive explozive, anunta autoritatile locale, citate de site-ul Tagesschau.de. Autoritatile ruse au dispus evacuarea a…