Potop în Italia. O ploaie de grindină a nimicit tot în 20 minute O ploaie cu grindina a nimicit tot in orasul Torino din Italia. In doar numai 20 de minute, strazile au fost acoperite cu un strat gros de gheata, zeci de masini au fost avariate, numerosi copaci au fost doborati, iar culturile agricole au fost nimicite. Din fericire, victime nu au fost inregistrate. Din imaginile surprinse de localnici, se vede bine ca bucatile de gheata sunt cat ouale de prepelita. Ploaia cu grindina a afectat traficul rutier, feroviar si aerian. Totodata, o barca a fost pe punctul de a fi luata de vijelie. In urma furtunii, zeci de localnici au sunat dupa ajutor.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

