- Rezultatele la simularea examenului de Bacalaureat 2021 sunt ușor mai slabe decat in 2019, anul in care a fost organizata ultima data o astfel de competiție, insa, in ciuda pandemiei și a școlii online, sunt mai bune decat in anii 2016, 2017 și 2018, arata datele centralizate de Ministerul Educației.…

- Azi se da startul simularilor. Primii care vor afla cum va fi la examen sunt cei de-a XII-a, care dau azi proba de romana. Vor putea participa la simulari și elevii din localitațile aflate in carantina, care invața la școli din localitați care nu sunt in carantina. Decizia a fost anunțata aseara de…

- Avem un nou record de cazuri de coronavirus in Romania. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, azi, 17 martie ca avem 6.186 de infecții cu coronavirus, cele mai multe din acest an. 89 de oameni au murit intre timp, de ieri pana azi. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 27.983 de teste RT-PCR...…

- Anunțul a fost facut de Institutul Național de Sanatate Publica – Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Este vorba despre un barbat de 38 de ani, simptomatic, fara istoric de calatorie și fara contact cunoscut cu caz confirmat cu COVID 19 și de un al doilea, de 57 de…

- Trei cazuri de coronavirus au fost depistate la Școala Gimnaziala din Farcașești, din județul Gorj. Este vorba de un elev de clasa a V-a și de doi salariați ai unitații de invațamant. Elevul care avea coronavirus a depistat ca este infectat abia in momentul in care a suferit un accident la o mana și…

- Autoritațile din domeniul Sanatații și al Educației au decis joi condițiile in care cursurile școlare se vor intrerupe pentru 14 zile. Potrivit ordinului care reglementeaza regulile aplicate in școli vor exista condiții de triaj diferite pentru clasele din invațamantul primar și gradinițe, fața de invațamantul…

- Doua cazuri de Covid intr-o clasa vor duce la suspendarea orelor pentru 2 saptamani in clasa respectiva. Orele vor trece in online pentru toata școala, in cazul in care sunt cel puțin 2 cazuri de imbolnavire in mai multe clase din unitate. Același lucru se va intampla daca sunt depistați pozitiv 2 profesori…