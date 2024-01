Stiri pe aceeasi tema

- Regimul prosumatorului reprezinta un subiect de interes major la nivel național, atat pentru sectorul privat, cat și pentru cel public, aspect care se reflecta și in creșterea numarului de prosumatori

- Autor: Anca Atanasiu, Avocat, Senior Managing Associate, Bancila, Diaconu si Asociatii Conformitatea cu GDPR implica asumarea de catre operatori a unui angajament permanent de a proteja in mod eficient datele cu caracter personal și de a respecta drepturile persoanelor vizate. Acest angajament este…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) In anul 2023, prosumatorii au fost cei mai mari investitori in energie din Romania, in termeni de capacitate de producție nou-instalata. Sunt premise ca situația sa se repete și in 2024, dar sunt și semne ca lucrurile s-ar mai putea domoli. La finalul anului 2021, instalațiile…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Președintele Romaniei a trimis Parlamentului o cerere de reexaminare a legii recent votate prin care se adudeau modificari importante pentru prosumatori, inclusiv extinderea la 900 kW a puterii intalate pentru care nu se platesc dezechilibrele. “Legea transmisa la promulgare…

- Apariția și folosirea pe scara larga a Chat-GPT și a altor instrumente bazate pe inteligența artificiala transforma substanțial piața muncii și profesiile viitorului – este concluzia raportului Accenture. Raportul privind viitorul locurilor de munca 2023 exploreaza modul in care locurile de munca și…

- Autori: Timothy Garton Ash, profesor de studii europene la Universitatea Oxford Ivan Krastev, președintele Centrului pentru Strategii Liberale din Sofia Mark Leonard, director fondator al Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR), Pe fondul conflictelor din Europa și din Orientul Mijlociu și…

- Autori: Andreea Simion, Manager, Forensic & Integrity Services, EY Romania, Anca Atanasiu, Avocat, Senior Managing Associate, Bancila, Diaconu si Asociatii Anca Atanasiu Daca anul trecut, in luna decembrie, intra in vigoare Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor in interes public, fiind stabilit…