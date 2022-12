Stiri pe aceeasi tema

- Alex Todericiu (www.b1tv.ro) Protestele romanilor țin capul de afiș la Viena. Toata presa da in clocot! Ziarul de mare tiraj „Kronen Zeitung” publica un sondaj ad hoc la care ar fi raspuns 44.684 de cititori, chestionați daca „a fost corect din partea Austriei sa blocheze aderarea Romaniei și Bulgariei…

- Solista Xonia, fosta concurenta la Survivor, a fost la un pas de nunta cu iubitul milionar, Michael. Vedeta, alaturi de acesta, a locuit o perioada in Los Angeles. Chiar daca in februarie s-au desparțit, dupa doi ani de relație, au pastrat legatura. Cu ocazia deplasarii ei in Canada și mai apoi in America,…

- Mai mulți șoferi clujeni s-au infuriat pe parinții care au blocat o banda de circulație pe strada Horea ca sa-și ia copiii din fața școlii. Situația se repeta periodic pe strada Horea. Parinții ai caror copii invața la Colegiul Național Emil Racovița, ciclul primar de pe strada Horea, blocheaza…

- Florin Raducioiu (52 de ani), component al „Generației de Aur” a comentat lupta la titlu din SuperLiga. Fostul internațional nu crede ca CFR Cluj, campioana ultimelor 5 sezoane, va reuși sa se impuna și in acest an in cursa pentru titlu. ...

- Barbat din Alba Iulia, trimis in judecata dupa ce a luat un topor in mana și s-a indreptat catre casa parinților. Ce a facut Un barbat din Alba Iulia a fost trimis in judecata pentru violența in familie, dar și pentru nerespectarea ordinelor de protecție, dupa ce și-a amenințat sora cu moartea și a…

- Un mehedintean, de 68 de ani, a fost acrosat,ieri dupa amiaza, de un tren in gara din comuna Butoiesti.La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Oraș Strehaia și Postului de Poliție Transporturi Feroviare Strehaia care au constatat ca aspectele sesizate se confirma.In urma accidentului,…

- La data de 27 septembrie 2022, polițiștii Postului de Poliție Salciua au depistat un barbat de 33 de ani, din comuna Salciua, in timp ce taia arbori nemarcați de organele silvice, din locul numit ”Taul Lacului”, situat pe raza localitații Salciua de Jos. Din primele cercetari, a rezultat ca barbatul…

- De-a lungul vieții funcționam adesea cu anumite percepții eronate, nedeplin conștientizate, pana cand ceva se intampla și, parca, ne trezim la realitate. Una dintre acestea, pe care personal o aveam, a fost aceea ca Judecata de pe Urma se va face numai dupa criteriul faptelor exterioare. Aceasta ...