Intre 1 și 15 august, pentru credincioșii ortodocși este Postul Sfintei Marii sau Santamariei, o perioada de pregatire pentru sarbatoarea ”Adormirea Maicii Domnului”, din 15 august. ”Aceasta perioada de post a fost fixata in secolul al V-lea cand s-a dezvoltat cultul Maicii Domnului. La inceput durata postului era diferita: cei din Antiohia posteau o zi, in vreme ce la Ierusalim acest post ținea opt zile. Existau și creștini care posteau toata luna august, in vreme ce alții posteau in luna septembrie. Uniformizarea datei și a duratei postului a avut loc in secolul al XII-lea, la sinodul de la …