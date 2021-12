Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților organizeaza joi, 9 decembrie, incepand cu ora 20:30, conferința online „7 trepte spre fericire in familie", invitat pr. Vasile Ioana, paroh al bisericii „Sfantul Nicolae Dintr-o Zi" din București.Evenimentul va fi transmis live pe pagina ...

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Sectorul Cultural, in colaborare cu Departamentul Media din cadrul Centrului Eparhial Suceava, organizeaza joi, 2 decembrie 2021, conferința „Importanța laicilor in biserica. Fidelitate și responsabilitate", susținuta de pr. conf. ...

- In perioada 15 noiembrie – 28 decembrie 2021, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, in parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Radauților (Sectorul Catehizare, Tineret și Educație pentru Viața și Departamentul Media), Casa Corpului Didactic „George Tofan”, Monitorul de Suceava și NEstTV organizeaza…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Sectorul Cultural in colaborare cu Sectorul Comunicare, Media și Relații Publice din cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților organizeaza in data de 17 noiembrie 2021 conferința intitulata „Ce este scris in Lege? ...

- 120 de copii din comuna Stulpicani au fost consultați gratuit de 31 de voluntari, medici specialiști, medici rezidenți și studenți la Medicina, aflați la final de ciclu de invațamant. Caravana medicala pediatrica s-a desfașurat inaintea inceperii școlii, in localitatea Stulpicani, jud. Suceava, in perioada…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, Sectorul Cultural al Centrului Eparhial Suceava organizeaza joi, 23 septembrie 2021, Simpozionul Internațional „Dostoievski si filonul crestin de creatie”. In cadrul acestei intalniri vor fi prezentate diferite…

