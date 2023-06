Postul Nika TV – amendat de Consiliul Audiovizualului Postul Nika TV a fost amendat cu 15.000 de lei, in ultima ședința a Consiliului Audiovizualului (CA), pentru intreruperea nemotivata a activitații pentru o perioada mai mare de 10 zile. Astfel, potrivit CA, „Nika TV Media” SRL urma sa reia difuzarea postului Nika TV incepand cu 4 februarie 2023, dupa o perioada de trei luni in care furnizorul nu a activat ca urmare a solicitarii de a i se suspenda licența de emisie, transmite Știri.md . Distribuitorul S.C. „Uplink” SRL, prin intermediul caruia urma sa fie difuzat postul TV, a comunicat ca nu a retransmis serviciul media „Nika TV”, in perioada… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

