- Grupul Lagardere anunța vanzarea operațiunilor radio din Romania, Cehia, Polonia și Slovacia catre Czech Media Invest. Aceasta tranzacție este prima dintr-o serie de cesiuni privind activele Lagardere Active aflat in procesul de restructurare strategica anunțata de Arnaud Lagardere la 8 martie 2018.…

- Valul de frig siberian abatut in ultimele zile asupra Europei s-a soldat cu peste 40 de morti pana miercuri, printre care multe persoane fara adapost, si continua sa provoace haos in transporturi, relateaza AFP. Supranumit "Bestia din Est" de media britanice, "Ursul din Siberia" in Olanda,…

- Grupul american de comunicatii prin cablu Liberty Global a anuntat vineri schimbari operationale ale operatiunilor din Europa Centrala si de Est. Incepand cu 1 aprilie 2018, Robert Redeleanu, in prezent director general al UPC Romania si UPC Ungaria, este numit director general al UPC Polonia si va…

- Controversele despre grupul de la Visegrad, un format de cooperare dintre Polonia, Cehia, Ungaria si Slovacia s-au aprins mai cu seama din anul 2015. Exista in acest sens o naratiune despre „nucleul dur european“, care actioneaza cu scopul sustinerii valorilor europene, iar de cealalta parte „iliberalul“…