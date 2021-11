Postul Crăciunului, prea scump pentru români. Valoarea coșului de cumpărături, sume exorbitante Produsele alimentare s-au scumpit extrem de mult in ultimul an. Nici macar renunțand la lactate și carne nu mai reușim sa umplem doua sacoșe de cumparaturi fara a scoate din buzunare cateva zeci de lei.Legumele, fructele, produsele vegetale și cerealele se vand in piețe la prețuri pe care cumparatorii fideli nu le mai recunosc. Un kilogram de roșii poate ajunge la 8 lei, iar pentru doar un kilogram de cartofi, putem scoate din buzunare chiar și 4 lei.cu toate ca ne-am aștepta sa platim mai puțin pe coșul cu alimente in perioada postului, asta pentru ca renunțam la carne, cei mai mulți oameni spun… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

