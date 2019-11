Stiri pe aceeasi tema

- Postul Nasterii Domnului sau Postul Craciunului incepe vineri, dureaza 40 de zile si are 14 zile in care se poate manca peste, de regula sambata si duminica sau in zilele unor sfinti importanti. Acest post ține 40 de zile, incepand cu data de 15 noiembrie și sfarșind la 25 decembrie, lasand…

- Crestinii ii sarbatoresc la 8 noiembrie pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri, pazitorii oamenilor de la nastere si pana la moarte si calauze ale sufletelor in drumul acestora spre rai. In fiecare an, in acesata zi, Biserica cinsteste Soborul Sfintilor…

- Biserica „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” din Baia Mare, paroh Pr. Andrei Pop, inspector eparhial, slujitor Pr. Adrian Gavra, isi serbeaza duminica, 10 noiembrie, hramul. Cu aceasta ocazie, Sfanta Liturghie Arhiereasca va fi oficiata, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Iustin, Episcopul…

- Duminica, 03 noiembrie 2019 (a XXII-a dupa Rusalii), Preasfințitul Parinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Satmarului a asistat la Sfanta liturghie care s-a savarșit la Paraclisul „Intrarea in Biserica a Maicii Domnului” din incinta Centrului Eparhial din Baia Mare. Sfanta Liturghie a fost oficiata…

- MOSII DE TOAMNA 2019. Ziua de sambata este dedicata pomenirii morților, scrie libertateapentrufemei.ro. Și asta pentru ca, potrivit scrierilor bisericești, in zi de sambata, lui Iisus Hristos i-a fost inmormantat trupul. In vreme ce sufletul Sau a coborat in iad, pentru a elibera spiritele captive.…

- Ziarul Unirea Cand incepe Postul Craciunului in 2019. In ce zile se face dezlegare la pește și vin Cand incepe Postul Craciunului in 2019. In ce zile se face dezlegare la pește și vin Postul Nașterii Mantuitorului sau Postul Craciunului, așa cum este cunoscut de catre toți credincioșii este ținut cu…

- O oaza de liniște in mirosul imbietor al mirului, un leac pentru suflet și o șansa de reunire și apropiere de Dumnezeu. Așa descriu eu evenimentul recent, prin care Biserica „Sfantul Ierarh Nicolae” din satul Sarbi, parohia Lehancea, a fost „reincreștinata” și „reunita” cu Biserica lui Hristos. Vocile…

- In prezenta pr. Ioan Dambu, protopopul Tarii Nasaudului, preotii din Cercul pastoral-misionar Mocod, coordonati de pr. Vasile Dan, s-au intalnit in Duminica a 18-a dupa Rusalii in Parohia Nimigea de Sus. Incepand cu ora 16.00, in Biserica cu hramul "Sfantul Ierarh Nicolae", in prezenta unui numar mare…