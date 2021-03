Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana ia in calcul sa lanseze doua proceduri contra Regatului Unit pentru incalcarea Acordului Brexit, dupa ce Londra a prelungit in mod unilateral o masura vamala specifica pentru Irlanda de Nord, au anuntat vineri surse europene, citate de AFP, preluata de Agerpres.

- Comisia Europeana ia in calcul sa lanseze doua proceduri contra Regatului Unit pentru incalcarea Acordului Brexit, dupa ce Londra a prelungit in mod unilateral o masura vamala specifica pentru Irlanda de Nord, au anuntat vineri surse europene, citate de AFP. Executivul UE a obtinut in aceasta saptamana…

- Cu scopul de a le permite intreprinderilor sa se adapteze constrangerilor rezultate in urma iesirii regatului din Uniune, Guvernul a ales o implementare treptata a controalelor. Potrivit acestui nou calendar, decalat, controale cu privire la animale vii, plante care prezinta un rsc sanitar slab si produse…

- Trei sferturi din producatorii britanici se confrunta cu întârzieri legate de transportul marfurilor în și din Uniunea Europeana în contextul perturbarilor cauzate de Brexit și pandemia de COVID-19, relateaza The Guardian.La doua luni dupa ce Marea Britanie a parasit…

- Marea Britanie a solicitat UE sa prelungeasca pana in 2023 perioada de gratie cu privire la controalele efectuate asupra schimburilor comerciale intre Irlanda de Nord si restul Regatului Unit, pentru a reduce impactul Brexitului asupra acestei provincii, informeaza Agerpres. Ministrul Michael Gove i-a…

- Londra a solicitat o prelungire pana in 2023 a perioadei de gratie cu privire la controalele efectuate asupra schimburilor comerciale intre Irlanda de Nord si restul Regatului Unit, pentru a reduce impactul Brexitului asupra acestei provincii, relateaza miercuri BBC, citat de Reuters. Potrivit editorului…

- De teama unui eventual val 3 al pandemiei majoritatea statelor europene au decis ca in perioada sarbatorilor sa implementeze masuri speciale pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Autoritatile din mai multe state europene au anunțat deja ca in perioada sarbatorilor de iarna vor fi in vigoare…

- Marea Britanie, izolata de continent la propriu și la figurat. Eurodeputații considera ca este ”prea tarziu” pentru ratificarea unui acord post-Brexit Noua tulpina de SARS-CoV-2 nu este singurul lucru care risca sa izoleze Regatul Unit, cu zece zile inainte de divortul definitiv cu UE, in…