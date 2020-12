Stiri pe aceeasi tema

- Un esec al negocierilor comerciale post-Brexit cu Uniunea Europeana ramâne scenariul „cel mai probabil”, a avertizat duminica premierul britanic Boris Johnson, la scurt timp dupa ce UE si Londra si-au anuntat decizia de a continua aceste negocieri, relateaza AFP, DPA si Reuters, citeaza…

- Discutiile dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana legate de un acord comercial post-Brexit vor continua peste noapte, dar Londra este de parere ca actuala oferta a UE ramane inacceptabila, a afirmat sambata o sursa din cadrul guvernului britanic, transmite Reuters. Liderii UE vor sa forteze Londra…

- Negociatorul sef al UE Michel Barnier a declarat sambata ca va continua sa caute o cale de a ajunge la un acord comercial cu Regatul Unit, dar a refuzat sa se pronunte asupra sanselor de a depasi actualul impas din cadrul convorbirilor, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. "Suntem calmi, ca de obicei,…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a atentionat marti ministrii ca incheierea unui acord cu Uniunea Europeana privind relatiile comerciale post-Brexit este departe de a fi sigura, dar a sustinut ca Regatul Unit se va descurca, cu sau fara un asemenea acord, potrivit Reuters. Cu numai sase saptamani…

- Londra a anuntat luni ca este deschisa fata de un compromis rezonabil asupra pescuitului cu Uniunea Europeana si ca exista de ambele parti bunavointa pentru a se ajunge la un acord asupra viitoarelor relatii comerciale, noteaza Reuters. In ianuarie, la peste trei ani si jumatate dupa ce…

- Uniunea Europeana va trebui sa dea dovada de acelasi pragmatism in relatiile cu Regatul Unit, a declarat Jorg Kukies, secretar de stat in Ministerul Finantelor german, el declarandu-se ''profund ingrijorat'' de lipsa unor progrese reale in negocierile dintre Bruxelles si Londra, informeaza…

- Uniunea Europeana ar prefera sa existe un acord pentru Brexit, dar este pregatita pentru eventualitatea ca nu se va ajunge la nicio intelegere cu Regatul Unit, a declarat marti comisarul european pentru piata unica, Thierry Breton, postului de radio BFM, preluat de Reuters. Regatul Unit s-a retras din…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit vor continua negocierile privind relatiile comerciale post-Brexit saptamana viitoare si pana la Consiliul European din 15-16 octombrie, au declarat vineri surse diplomatice europene pentru Reuters. Runda de negocieri din aceasta saptamana dintre UE si…