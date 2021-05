#postBrexit: Marea Britanie vrea controale complet digitale la frontiere Guvernul britanic vrea sa consolideze controalele la frontiera printr-un sistem complet digital care va permite numararea intrarilor in tara, a declarat duminica ministrul de Interne, Priti Patel, cu o zi inainte de publicarea acestui plan, relateaza AFP.



Guvernul urmareste sa faca trecerea frontierei "complet digitala pana la sfarsitul lui 2025".



Persoanele care vor sa ajunga in Marea Britanie fara viza sau statut de imigrant vor trebui sa ceara o autorizatie de calatorie (ETA) online pe modelul celei care exista pentru a merge in SUA, a precizat intr-un comunicat Ministerul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

