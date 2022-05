Stiri pe aceeasi tema

O delegatie a sindicalistilor care protesteaza miercuri in Piata Victoriei va fi primita la Guvern de catre premier si ministrul Muncii, a anuntat Marius Budai, ministrul de resort.

Doua cutremure, cu magnitudinea de 3, respectiv 3,6, au avut loc luni dimineața in județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur a avut loc luni dimineața la ora 4.21.

Aproximativ 200 de femei si copii din Ucraina protesteaza, sambata, la Constanta, fata de razboiul din tara lor.

Lungmetrajul "The Music Island", regizat de Cosmin Zaharia, va fi prezentat in premiera in Romania pe 6 mai, la AFI Cotroceni Cinema City.

Romania nu este o tara saraca, ci una cu o populatie bine pregatita si dinamica, insa acest potential trebuie mai bine pus in valoare in dezvoltarea tarii, a afirmat Nicolas Schmit, comisarul european pentru Munca si Drepturi Sociale, intr-un interviu acordat AGERPRES.

Decalajul salarial mediu intre femei și barbați in Romania este de 23%, nu de 3,3%, cat arata statisticile. Domeniul bancar inregistreaza cea mai mare diferența in ceea ce privește salariul de baza.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a explicat ca peste 170.000 de refugiați ucraineni au intrat in Romania, de la inceputul crizei, dar numai 58.000 de au ales sa și ramana, iar 1800 au cerut azil politic. Bode a explicat ca, joi, a fost ziua cu cel mai mare flux de intrare-ieșire din țara noastra.

45,7% dintre angajații din construcții caștiga salarii cuprinse intre 4.000 și 10.000 lei. Criza insa se vede in acest domeniu in lipsa acuta de forța de munca.