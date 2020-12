Posta Romana va achizitiona 15 autoutilitare electrice. Mesajul ministrului Lucian Bode

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Posta Romana incepe achizitionarea a 15 autoutilitare electrice destinate postei de curierat rapid Prioripost, contribuind in acest fel la reducerea emisiilor de carbon din Capitala si la diminuarea impactului asupra mediului, potrivit Agerpres. "In strategia Comisiei Europene…

- Primarul Mihai Chirica a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca municipalitatea Iasi va achizitiona 20 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 12 metri, urmand a fi infiintate sase statii de incarcare rapida si 20 statii de incarcare lenta. ‘S-au depus oferte. Cel mai important…

- Și ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a reacționat dupa cazul de cruzime , petrecut zilele trecute, in județul Buzau, in comuna Zarnești. „Dragi prieteni, Așa cum ați aflat, cainele care a fost incendiat la Buzau a fost salvat, iar acum este pe maini bune. Pentru cei care nu cunosc povestea,…

- Mesajul transmis de Mihai Șora pe o retea de socializare: ” Zece ani de la incendiul din maternitatea Giulești. Cinci ani de la incendiul din Colectiv. Ieri – tragedia din spitalul de la Piatra Neamț. Istoria nu are „cincinale“, nici planuri, socoteli temporale, „norme“ de indeplinit. Istoria nu este…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Statului Major al Apararii, la 161 de ani de la infiintare."Aniversam, astazi, cea mai importanta structura de comanda militara din Romania, intr o perioada in care tara noastra are nevoie mai mult ca oricand de o armata…

- Seat are un plan de investiții de 5 miliarde de euro in domeniul electromobilitații și anunța un nou proiect in aceasta direcție. Constructorul spaniol construiește un centru de inovare și dezvoltare pentru bateriile mașinilor electrice. Noul "Test Center Energy" va fi finalizat in aprilie 2021 dupa…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu adreseaza, sambata, un mesaj cu prilejul marcarii Zilei Organizației Națiunilor Unite și a 75 de ani de la intrarea in vigoare a Cartei ONU, noteaza Agerpres.„Data de 24 octombrie, momentul intrarii in vigoare a Cartei ONU, este cunoscuta și sarbatorita…

- Municipalitatea din Copenhaga doreste sa interzica accesul in centrul orasului pentru trotinetele electrice inchiriabile, au anuntat vineri reprezentantii Primariei daneze, prin adoptarea uneia dintre cele mai stricte reglementari din lume in aceasta chestiune, informeaza AFP. "Nu va mai…