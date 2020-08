Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au experimentat, in 2019, viteze medii de download la nivel national de 148,95 Mbps pentru internetul fix, respectiv de 24,79 Mbps pentru internetul mobil, in crestere fata de anii precedenti, releva statisticile oficiale privind calitatea serviciului de internet fix si mobil din Romania elaborate…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) atrage atentia asupra conditiilor de utilizare a serviciilor de telefonie si date mobile in roaming, dar si a setarilor telefonului, inainte de a pleca in vacanta, mai ales avand in vedere ca utilizatorii pot intra in…

- Peste 360 de reclamații privind știri false despre pandemia de COVID-19 au fost transmise catre autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM) în primele șase luni din acest an, în contextul atribuțiilor pe care le-a avut instituția condusa de Sorin Grindeanu pe perioada starii…

- In primele 6 luni din 2020 Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a primit peste 2.400 de reclamatii de la utilizatorii de comunicații electronice și servicii poștale din Romania. „Tot mai multi utilizatori cunosc rolul ANCOM si ni se adreseaza pentru solutionarea…

- Platforma informatica Aisemnal.ro, cu ajutorul careia utilizatorii pot afla exact care este gradul de acoperire, dar si nivelul de semnal 2G, 3G si 4G pentru fiecare dintre operatorii mobili activi pe piata din Romania, a fost actualizata cu localitatile care prezinta risc de roaming involuntar, a anuntat,…

- Calitatea livrarii de catre Poșta Romana a trimiterilor interne prioritare va fi evaluata de ANCOM, dupa ce compania a fost desemnata drept furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor poștale pentru perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2024, anunța MEDIAFAX.Astfel, Autoritatea…

