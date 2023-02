Stiri pe aceeasi tema

- O veste buna pentru șoferii din Romania, care vor sa scuteasca un drum pentru a-și ridica fie carnetul de conducere, fie certificatul de inmatriculare al mașinii. Permisele de conducere si certificatele de inmatriculare vor fi livrate la domiciliul șoferilor. Totul, dupa ce Posta Romana a castigat un…

- Posta Romana va relua livrarea la domiciliu a permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare, dupa ce a castigat un contract cu Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti (RAAPPS). Potrivit unui comunicat de presa al companiei, contractul se va derula pe…

- Posta Romana va relua livrarea la domiciliu a permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare, dupa ce a castigat un contract cu Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti (RAAPPS). Potrivit unui comunicat de presa al companiei, transmis vineri AGERPRES, contractul…

- Posta Romana a recaștigat contractul pentru livrarea, la domiciliu a permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare Compania Nationala Posta Romana a castigat un contract cu Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti (RAAPPS), in baza caruia va livra, la…

- Piața auto din Romania s-a bucurat de un start bun in 2023. In prima luna din an au fost inmatriculate 12.266 de mașini noi, ceea ce inseamna o creștere de 31.37% fața de ianuarie 2022, potrivit Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor. Evident, cea mai bine vanduta marca…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Romania s-a situat, in 2022, la 129.328 de unitati, in crestere cu 6,7% fata de anul precedent, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), citate de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania…

- Consiliul Concurenței a sancționat 65 de companii și o asociație cu amenzi totale in valoare de peste 130 milioane de lei (aprox 26 milioane de euro) pentru participarea la o intelegere pe piata serviciilor de intretinere si reparare a autovehiculelor din Romania. 56 dintre companiile sancționate sunt…

- Consiliul Concurentei a sanctionat 65 de companii si o asociatie cu amenzi totale in valoare de peste 130 milioane de lei aprox 26 milioane de euro pentru participarea la o intelegere pe piata serviciilor de intretinere si reparare a autovehiculelor din Romania.Potrivit unui comunicat al Consiliului…