Stiri pe aceeasi tema

- Rockstar și Virgin Radio Romania ți-au pregatit cel mai blana playlist! Asculta piesele Rockstar la radio sau verifica acest articol ca sa știi ce piese iți dau doza de energie! Incepem in forța cu James Hype, Miggy Dela Rosa – Ferrari, Farruko – Pepas și Spike – Naufragiat! Verifica in fiecare zi piesele…

- Dupa ce a cucerit Trending-ul de pe YouTube și clasamentele muzicale cu „Umbre”, single de succes pe care l-a lansat alaturi de Connect-R, Mario Fresh lanseaza „M-am trezit plangand”, prima piesa de pe EP-ul „Singuratate”, material pe care artistul urmeaza sa il lanseze in curand. „Spune-mi de ce n-ai…

- Nu exista niciun secret legat de titlul viitorului LP de studio al lui Post Malone, twelve carat toothache, care, dupa cum scria Billboard la inceputul anului, dureaza aproximativ 45 de minute și va fi cel mai scurt album al starului hip-hop de pana acum. Data lansarii, totuși, a ramas secreta. Totuși,…

- Statele Unite si aliatii iau in considerare impunerea de sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei pentru ”atrocitatile” comise in Ucraina, chiar daca sanctiunile deja instituite dau o lovitura puternica economiei ruse, a declarat, joi, secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, conform CNN.…

- Una dintre cele mai bune baschetbaliste din lume a fost reținuta in Rusia. Brittney Griner din Statele Unite ale Americii se afla in custodia autoritaților de la Moscova dupa ce in bagajul ei ar fi fost descoperite urme de hașiș, potrivit The Guardian.Potrivit Realitatea.net dubla campioana a fost reținuta…

- Deputatul PSD Daniel Ghița a facut publica o așa-zisa lista facuta de ceea ce el numește Statul Paralel, lista pe care apar oameni suspectați ca ar fi activiști pro Rusia. Pe ea se afla politcieni și jurnaliști. Ghița spune ca la mijloc e vorba de o vanatoare de vrajitoare. Fii la curent cu…

- Statele Unite au anuntat ca urmeaza sa impuna noi sanctiuni Rusiei marti, dupa o prima reactie prudenta fata de ordinul presedintelui rus Vladimir Putin de desfasurare a unor trupe ruse in cele doua zone separatiste don Ucraina, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ai nevoie de o idee pentru urmatoarea seara de film? Netflix iți sare in ajutor. Indiferent daca ai chef sa razi, sa plangi, sa țipi sau sa ovaționezi, avem cate o distribuție de excepție pentru orice dispoziție, cu noi filme saptamanal, pe parcursul intregului an. Pregatește-te pentru scene de acțiune…