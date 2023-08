Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, sambata seara, ca circa 26 de pompieri au fost raniti in urma unei a doua explozii care a avut loc la statia GPL din Crevedia, judetul Dambovita, unul dintre ei fiind in stare grava.

- O explozie a avut loc, sambata seara, la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Explozie produsa la o stație GPL, urmata de incendiu care se manifesta cu flacara violent, in aceasta seara la Crevedia, in județul Dambovița. S-a procedat la evacuarea persoanelor din jur. Incendiul s-a extins și la o casa invecinata cu o suprafața de aproximativ 300 mp și precum și la 2 cisterne. Au…

- O explozie puternica urmata de incendiu a avut loc in aceasta seara la o stație GPL din localitatea Crevedia. Autoritațile au activat planul roșu de intervenit. Mai mulți oameni au fost raniți și cel puțin una a decedat. Explozie la o stație GPL langa București La fața locului s-au deplasat de urgența…

- Explozia care a avut loc astazi la o statie GPL din Crevedia, judetul Dambovita, a produs ranirea mai multor persoane. Au intervenit echipaje ale Serviciilor de Ambulanța București Ilfov și Dambovița și SMURD, care au acordat asistența medicala de urgența și au transportat victimele la spitale de urgența…

- UPDATE 20:15Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila: Situatia e in desfasurare si in evaluare. Se pare ca sunt si doua persoane decedate. Am facut o celula de urgenta la ministerul Sanatatii. Pe rețelele de socializare au aparut imagini cu un puternic impact emoțional, in care apar oameni se deplaseaza…

- S-a emis și RO-Alert. UPDATE 19:35 ISU Dambovița Explozie urmata de incendiu la o stație GPL din localitatea Crevedia Forțe alocate: 4 autospeciale de stingere cu apa și spuma, 1 autospeciala de intervenție la inalțime, 3 ambulanțe SMURD, 7 ambulanțe SAJ.In sprijinul ISU Dambovița au fost alocate și…

- Un apel la 112 a semnalat la 18.50 o explozie urmata de incendiu la o stație GPL din localitatea Crevedia. ISU Dambovița a alocat 4 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de intervenție la inalțime, 3 ambulanțe SMURD, 7 ambulanțe de la Serviciul județean.