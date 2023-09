Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la Enel Romania SA, la operatorii de distributie a energiei electrice din cadrul grupului E Distributie Dobrogea SA, E Distributie Muntenia SA, E Distributie Banat SA , precum si la societatile de furnizare a energiei electrice membre ale grupului…

- Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la Enel Romania SA, la operatorii de distributie a energiei electrice din cadrul grupului (E-Distributie Muntenia SA, E-Distributie Banat SA, E-Distributie Dobrogea SA), precum si la societatile de furnizare a energiei electrice membre ale grupului…

- UPDATE – “Consiliul Concurentei a derulat o inspectie inopinata la unele societati din grupul Enel in Romania. Societatile Enel acorda o atentie deosebita respectarii legislatiei in domeniul concurentei, isi desfasoara activitatea cu transparenta, nediscrimininare si respect pentru clienti, iar in cadrul…

- ”Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la Enel Romania SA, la operatorii de distributie a energiei electrice din cadrul grupului (E-Distributie Muntenia SA, E-Distributie Banat SA, E-Distributie Dobrogea SA), precum si la societatile de furnizare a energiei electrice membre ale grupului…

- Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la mai multe companii din grupul Enel Romania. Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la Enel Romania SA, la operatorii de distribuție a energiei electrice din cadrul grupului (E-Distribuție Muntenia SA, E-Distribuție Banat SA, E-Distribuție…

- Consiliul Concurenței a demarat o investigație la 12 grupuri bancare privin modalitatea de calcul a scorului de credit. „Inspectiile s-au terminat. Au durat trei zile in cursul saptamanii trecute si au vizat Biroul de credite si 12 grupuri bancare. Stiti ca avem deja in derulare o investigatie in care…

- Preturile medii ale alimentelor de baza vizate de ordonanta de plafonare a adaosurilor comerciale au scazut cu pana la 49% in marile lanturi de magazine, in luna august a acestui an comparativ cu luna iunie din 2023, potrivit datelor analizate de Consiliul Concurentei. Cel mai mult s-au ieftinit…

- ”Preturile medii ale alimentelor de baza vizate de ordonanta de plafonare a adaosurilor comerciale au scazut cu pana la 49% in marile lanturi de magazine, in luna august a acestui an comparativ cu luna iunie din 2023”, potrivit datelor analizate de Consiliul Concurentei. Cele mai mari reduceri s-au…